Antonio Arminio Giovanni Rossi e Rita di Napoli | chi sono le tre vittime dell' incidente di Ardea

Le vittime dell’incidente di Ardea, Antonio Arminio, Giovanni Rossi e Rita di Napoli, rappresentano le prime persone decedute sulle strade di Roma e provincia nel 2026. Antonio, originario di Torvaianica, e i coniugi Giovanni e Rita, di Poggio Mirteto, sono state coinvolte in un tragico evento che mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale.

