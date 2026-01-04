Ardea salto di corsia fatale sulla Laurentina | chi sono le tre vittime dello schianto che ha distrutto due famiglie

Nella notte ad Ardea, sulla via Laurentina, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre persone, causando la perdita di tre vite umane. L’impatto, avvenuto a causa di un salto di corsia improvviso, ha avuto conseguenze tragiche per due famiglie. Questo episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza di una guida attenta e responsabile.

Lo schianto nella notte: tragedia sulla via Laurentina ad Ardea. Un salto di corsia improvviso, una curva maledetta e uno scontro frontale devastante. È questo lo scenario dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 2 gennaio lungo la via Laurentina, nel territorio di Ardea, all'altezza dell'incrocio con via dei Colli Marini, in località Tor San Lorenzo. Il bilancio è drammatico: tre persone morte sul colpo e un giovane ricoverato in condizioni gravissime. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi, mentre le lamiere accartocciate raccontavano una violenza difficilmente descrivibile.

