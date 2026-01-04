Natale al MuBi lettura teatralizzata e laboratorio per i più piccoli
La Biblioteca Provinciale di Avellino invita i bambini a partecipare a
La Biblioteca Provinciale di Avellino propone Natale al MuBi, un appuntamento dedicato ai giovani lettori in programma lunedì 5 gennaio alle ore 11.00 presso la Sezione Ragazzi. L’iniziativa, intitolata “Ricordi di Natale”, offrirà ai partecipanti un’esperienza culturale coinvolgente tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Natale Sì, Natale No”, lettura teatralizzata per i più piccoli
Leggi anche: MUBI FEST: a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione della manifestazione promossa da Mubi
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Natale al MuBi, lettura teatralizzata e laboratorio per i più piccoli.
Film di Natale per bambini al Museo di Brinzio #EventoGratuito Un pomeriggio speciale da vivere insieme ai bambini, tra cinema, fantasia e atmosfera natalizia. Sabato 3 gennaio 2026 Ore 16.00 Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio – vi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.