Natale al MuBi lettura teatralizzata e laboratorio per i più piccoli

Da avellinotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Provinciale di Avellino invita i bambini a partecipare a

La Biblioteca Provinciale di Avellino propone Natale al MuBi, un appuntamento dedicato ai giovani lettori in programma lunedì 5 gennaio alle ore 11.00 presso la Sezione Ragazzi. L’iniziativa, intitolata “Ricordi di Natale”, offrirà ai partecipanti un’esperienza culturale coinvolgente tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

natale al mubi lettura teatralizzata e laboratorio per i pi249 piccoli

© Avellinotoday.it - Natale al MuBi, lettura teatralizzata e laboratorio per i più piccoli

Leggi anche: “Natale Sì, Natale No”, lettura teatralizzata per i più piccoli

Leggi anche: MUBI FEST: a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione della manifestazione promossa da Mubi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale al MuBi, lettura teatralizzata e laboratorio per i più piccoli.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.