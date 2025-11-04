Napoli cercasi gol disperatamente | con l’Eintracht finisce 0-0 al Maradona La buona notizia è la difesa di nuovo impermeabile

Cercasi gol disperatamente. Il Napoli al Maradona fa zero a zero contro l’ Eintracht di Francoforte nel quarto incontro del suo cammino in Champions, e se da un lato ritrova solidità con il terzo clean sheet consecutivo, dall’altro mostra difficoltà in fase offensiva, concludendo ancora a zero gol, dopo la gara di sabato contro il Como. Conte sceglie Gutierrez per tappare l’ennesimo buco causato da un infortunio, quello di Spinazzola stavolta, ed Elmas per fare l’esterno alto a sinistra, perché senza De Bruyne il Napoli gioca col 4-3-3 d’ordinanza. L’inizio azzurro non è male, ed è proprio Elmas a creare all’Eintracht i maggiori grattacapi costruendo due palle gol senza capitalizzarle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, cercasi gol disperatamente: con l’Eintracht finisce 0-0 al Maradona. La buona notizia è la difesa di nuovo impermeabile

