Roma centro storico a 30 km h dal 15 gennaio Chi sgarra paga

A partire dal 15 gennaio 2026, il centro storico di Roma adotterà un limite di velocità di 30 km/h. Questa misura mira a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, riducendo incidenti e rischi sulla viabilità urbana. La nuova regolamentazione sarà applicata in tutta l’area centrale della città, con sanzioni per chi non rispetta il limite. Un cambiamento importante per la mobilità e la sicurezza di Roma.

Roma, 4 gennaio 2026 – La Capitale si prepara a cambiare passo sulla mobilità urbana. Dal 15 gennaio, nel centro storico entrerà in vigore il limite generalizzato di 30 chilometri orari, con una riorganizzazione complessiva della viabilità che punta a ridurre incidenti e vittime della strada, in particolare pedoni e ciclisti. Ad annunciare i dettagli è Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, in un'intervista al Corriere della Sera. La novità principale riguarda l'estensione della cosiddetta "zona 30" non più a singole strade, ma a un'intera area urbana. Zona 30, segnaletica ai varchi e limite unico.

Roma verso la “Zona 30”: dal 7 gennaio in poi si rallenterà per maggiore sicurezza - Nei prossimi mesi, infatti, nel centro storico della Capitale verrà introdotta la cosiddetta Zona 30, un provvedimento che ... lanotiziaoggi.it

Roma, il Comune: «Riduzione della velocità, autovelox e strisce rialzate. Si andrà piano ovunque» - Via alla «Zona 30» in Centro: dal 15 gennaio non si potrà più superare il limite in tutte le strade che segnano l’area storica della città. roma.corriere.it

