Cena sensoriale al buio al Bequadro Restaurant

Vivi un'esperienza unica al Bequadro Restaurant con la cena sensoriale al buio, prevista per domenica 25 gennaio alle ore 20.00 a Parma. Svegli i sensi e scopri nuovi orizzonti gustativi, auditivi e tattili, lasciando temporaneamente da parte la vista. Un momento di scoperta e attenzione, pensato per valorizzare ogni percezione sensoriale e offrire un approccio diverso alla cena.

DOMENICA 25 GENNAIO ore 20.00 A PARMA - *SPEGNI LA VISTA E ACCENDI TUTTI GLI ALTRI SENSI.*E se per una sera spegnessi la vista e accendessi tutti gli altri sensi?Il 25 gennaio al Bequadro Restaurant vivrà un'esperienza che trasforma la cena in un viaggio sensoriale straordinario.

CENA SENSORIALE AL BUIO – Un viaggio oltre i sensi. 25/01/2025 (Domenica) L’esperienza sensoriale che risveglia la curiosità e trasforma la cena in scoperta. 20.00 Bequadro Restaurant & Sound– via Goito 1 - Parma Centro @bequa - facebook.com facebook

