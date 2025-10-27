Al Capitol una cena al buio per sostenere l' Unione Ciechi

Martedì 28 ottobre, alle 20.00 (ingresso dalle 19), il Capitol di Pordenone ospiterà la “Cena al Buio – Experience 2025”, evento benefico ideato e organizzato da Make it Food, agenzia di consulenza e comunicazione specializzata nel settore Food & Beverage, in collaborazione con l’Unione Italiana. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

