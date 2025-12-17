Dalla Germania | Milan offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug Tutti i dettagli

Il Milan ha presentato una proposta ufficiale al West Ham per l'acquisto di Niclas Füllkrug durante la sessione invernale di calciomercato. La trattativa, confermata da Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', riguarda l'attaccante tedesco classe 1993, protagonista di un interesse crescente da parte dei rossoneri.

Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', il Milan avrebbe sottoposto al West Ham la prima offerta ufficiale per prelevare Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

