Casse di espansione in grave ritardo a Cuffiano e Tebano

A più di due anni e mezzo dalla piena di maggio 2023, le casse di espansione di Cuffiano e Tebano rimangono ancora non operative. Non sono stati ancora adottati interventi per ripristinare la funzionalità di queste strutture, cruciali per la gestione delle acque e la prevenzione dei rischi idrogeologici. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la stabilità delle aree interessate.

"A oltre due anni e mezzo dalla piena del maggio 2023, non è stato fatto nulla per rendere operative le casse di espansione di Cuffiano e di Tebano. Un ritardo gravissimo, che oggi non è più giustificabile". Lo dichiara Roberta Conti, consigliere comunale della Lega a Faenza. "Le casse di espansione non possono restare per tutta la vita un programma scritto su carta – prosegue –. Dovevano essere già attive, operative e funzionanti, soprattutto dopo le alluvioni che hanno colpito duramente il nostro territorio. È bene ricordarlo con chiarezza: per le casse di Cuffiano esiste un progetto redatto il 31 marzo 2021, quindi ben prima degli eventi alluvionali più recenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Casse di espansione in grave ritardo a Cuffiano e Tebano" Leggi anche: Alluvione, Conti (Lega): "Casse di espansione di Cuffiano e Tebano ancora ferme, non è più accettabile" Leggi anche: Territorio, Vignali (FI): "Completare le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Casse di espansione in grave ritardo a Cuffiano e Tebano. Conti (Lega): “Casse di espansione di Cuffiano e Tebano ancora ferme: non è più accettabile, ora servono risposte” - “A oltre due anni e mezzo dalla piena del maggio 2023, non è stato fatto nulla per rendere operative le casse di espansione di Cuffiano e di Tebano. ravennawebtv.it

