Territorio Vignali FI | Completare le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completare al più presto le casse di laminazione del torrente Senio in località Cuffiano (Ravenna): la giunta riferisca in merito allo stato di avanzamento della progettazione. La richiesta arriva da Pietro Vignali (Forza Italia) che sollecita precisazioni sui "lavori in corso di realizzazione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

