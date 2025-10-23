Territorio Vignali FI | Completare le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano
Completare al più presto le casse di laminazione del torrente Senio in località Cuffiano (Ravenna): la giunta riferisca in merito allo stato di avanzamento della progettazione. La richiesta arriva da Pietro Vignali (Forza Italia) che sollecita precisazioni sui "lavori in corso di realizzazione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
