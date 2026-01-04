Alluvione Conti Lega | Casse di espansione di Cuffiano e Tebano ancora ferme non è più accettabile

A oltre due anni dalla piena del maggio 2023, le casse di espansione di Cuffiano e Tebano rimangono ancora inattive. La mancata messa in funzione di queste strutture rappresenta una criticità nel sistema di prevenzione e gestione delle alluvioni. È necessario intervenire prontamente per garantire la sicurezza delle aree interessate e prevenire future criticità.

"A oltre due anni e mezzo dalla piena del maggio 2023, non è stato fatto nulla per rendere operative le casse di espansione di Cuffiano e di Tebano. Un ritardo gravissimo, che oggi non è più giustificabile". Lo dichiara Roberta Conti, consigliere comunale della Lega, che interviene sullo stato di.

Fiume Senio. Conti (Lega): “È il momento di dire la verità” - “In situazioni di emergenza è chiaro che si debba intervenire rapidamente, ma l’emergenza non può e non deve diventare un alibi per scelte discutibili o per coprire ritardi accumulati negli anni. ravennawebtv.it

Roberta Conti (Lega Faenza): Nelle alluvioni a Traversara e Boncellino, responsabilità politiche chiare - Quanto emerge dagli avvisi di conclusione delle indagini della Procura di Ravenna sull’alluvione che ha devastato Traversara e Boncellino è di una gravità ... ravennanotizie.it

Cevio fa i conti con l’alluvione: saldate fatture per due milioni x.com

Alluvione, l'ordinanza illustrata dal commissario alla ricostruzione Curcio dovrà affrontare nei prossimi giorni il parere della Corte dei conti: se positivo diventerà operativa entro gennaio. I lavori potranno partire dalla primavera, dopo l'approvazione delle nuova - facebook.com facebook

