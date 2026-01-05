Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni lavorava per Trenitalia

Da leggo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato privo di vita nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. La polizia indaga sull’evento, che potrebbe essere stato causato da una lite o da un’aggressione. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i dipendenti delle ferrovie, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la. 🔗 Leggi su Leggo.it

capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di bologna aveva 34 anni lavorava per trenitalia

© Leggo.it - Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia

Leggi anche: Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate

Leggi anche: Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna.

capotreno ucciso coltellate parcheggioCapotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.