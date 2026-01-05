Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni lavorava per Trenitalia

Un uomo di 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato privo di vita nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. La polizia indaga sull’evento, che potrebbe essere stato causato da una lite o da un’aggressione. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i dipendenti delle ferrovie, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

