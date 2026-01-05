Capotreno ucciso a coltellate a Bologna | killer in fuga

A Bologna, un dipendente di Trenitalia di 34 anni è stato ucciso a coltellate mentre si recava al parcheggio della stazione di viale Pietramellara. L'aggressore è fuggito subito dopo l'episodio. Le autorità sono al lavoro per identificare e rintracciare il sospetto. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

A Bologna un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate da un aggressore che poi è fuggito. La vittima è un dipendente di Trenitalia che si stava recando al parcheggio della stazione in viale Pietramellara. Lì è stato raggiunto da un fendente mortale all’altezza dell’addome. Nonostante l’immediato intervento, il personale del 118 non è riuscito a salvarlo. L’aggressore intanto è in fuga mentre la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, è sul posto per i rilievi scientifici. L’area è adibita a parcheggio riservato agli operatori della stazione, non aperta al pubblico. Potrebbero chiarire la dinamica le telecamere della zona. 🔗 Leggi su Lettera43.it

