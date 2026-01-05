Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni lavorava per Trenitalia Il killer è in fuga

Un capotreno di 34 anni, impiegato per Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio della stazione di Bologna, con segni di ferite da arma da taglio. L’incidente, avvenuto nel piazzale Ovest, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella zona. Le autorità hanno avviato le indagini e sono alla ricerca del presunto autore del fatto.

