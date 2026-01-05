Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni Killer in fuga

Da ilmattino.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, vittima di un’aggressione con coltellate. Le autorità indagano sull’accaduto e cercano il sospetto in fuga. La scena si trova in un’area di grande passaggio, mentre le cause dell’episodio sono ancora da chiarire.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di bologna aveva 34 anni killer in fuga

© Ilmattino.it - Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni. Killer in fuga

Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia

Leggi anche: Capotreno 34enne ucciso a coltellate alla stazione di Bologna, in fuga l'assassino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna.

capotreno ucciso coltellate parcheggioCapotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.