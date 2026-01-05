Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni Killer in fuga

Un uomo di 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, vittima di un’aggressione con coltellate. Le autorità indagano sull’accaduto e cercano il sospetto in fuga. La scena si trova in un’area di grande passaggio, mentre le cause dell’episodio sono ancora da chiarire.

La polizia ha identificato e denunciato un 51enne che si muoveva a bordo dei convogli in Veneto spacciandosi per capotreno. Sul web caricava i video per vantarsi di come traeva in inganno i passeggeri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.