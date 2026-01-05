Capello | Gli arbitri sono una mafia mi fanno impazzire con i loro fischi a caso

Fabio Capello esprime la sua opinione sul sistema arbitrale, evidenziando le criticità legate alle decisioni e all’uso del VAR. In un’intervista a Marca, l’ex allenatore analizza i problemi che, secondo lui, influenzano negativamente il calcio italiano e internazionale, sottolineando l’importanza di un sistema più trasparente e coerente per garantire un gioco più giusto e credibile.

Fabio Capello interviene senza giri di parole sul tema arbitrale. In una lunga intervista concessa a Marca, l'ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid attacca duramente l'attuale sistema, criticando la gestione del Var. Capello senza mezzi termini. L'attacco più duro riguarda l'utilizzo della tecnologia e la chiusura della classe arbitrale verso figure esterne. Ha dichiarato a Marca: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono contare sugli ex giocatori per il Var, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi. Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato.

