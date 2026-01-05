Capello choc sugli arbitri | Sono una mafia Il Var? Una casta chiusa e il caso Negreira peggio di Calciopoli

Da sport.quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Fabio Capello, che ha definito gli arbitri una

Roma, 5 gennaio 2026 – Arbitri e Var, il tema più scottante del lunedì mattina, ma quando a infiammarlo non sono gli avventori del classico bar dello sport bensì un'icona del calcio come Fabio Capello allora la situazione si fa davvero rovente: specialmente allorché le giacchette nere vengono paragonate alla mafia.   Le dichiarazioni di Capello.   L'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, intercettato dai microfoni di Marca, ha aperto la sua riflessione, senza mezzi termini, partendo dal ' caso Negreira ', lo scandalo scoppiato tra José Maria Eniquez Negreira, ex arbitro ed ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri ( CTA ), e il Barcellona: nel mirino le somme versate dal club catalano a società legate al dirigente arbitrale tra il 2001 e il 2018 per quelle che sono state definite consulente tecniche e report sui fischietti, per un'indagine tuttora in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

capello choc sugli arbitri sono una mafia il var una casta chiusa e il caso negreira peggio di calciopoli

© Sport.quotidiano.net - Capello choc sugli arbitri: "Sono una mafia". Il Var? “Una casta chiusa” e il caso Negreira “peggio di Calciopoli”

Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio»

Leggi anche: La bomba di Fabio Capello: “La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

capello choc arbitri sonoCapello choc: "Gli arbitri sono una mafia, è una cosa che mi fa impazzire" - L'ex tecnico Fabio Capello intervistato da Marca si scaglia contro il Var e la classe arbitrale, ricorda Calciopoli poi spiega il problema del calcio italiano ... sport.virgilio.it

capello choc arbitri sonoCapello choc sugli arbitri: "Sono una mafia". Il Var? “Una casta chiusa” e il caso Negreira “peggio di Calciopoli” - Sulle colonne di Marca, l'ex allenatore attacca anche il Var ("È una casta chiusa"), proponendo ex giocatori come mediatori. msn.com

capello choc arbitri sonoPagina 1 | "Gli arbitri sono una mafia": Capello durissimo! "Non capiscono il calcio e non vogliono una cosa..." - In Spagna l'ex tecnico di Milan, Roma e Juve entra pesantemente sulle strutture arbitrali: "Questa storia mi fa impazzire" ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.