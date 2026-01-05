Capello choc sugli arbitri | Sono una mafia Il Var? Una casta chiusa e il caso Negreira peggio di Calciopoli

Roma, 5 gennaio 2026 – Arbitri e Var, il tema più scottante del lunedì mattina, ma quando a infiammarlo non sono gli avventori del classico bar dello sport bensì un'icona del calcio come Fabio Capello allora la situazione si fa davvero rovente: specialmente allorché le giacchette nere vengono paragonate alla mafia. Le dichiarazioni di Capello. L'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, intercettato dai microfoni di Marca, ha aperto la sua riflessione, senza mezzi termini, partendo dal ' caso Negreira ', lo scandalo scoppiato tra José Maria Eniquez Negreira, ex arbitro ed ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri ( CTA ), e il Barcellona: nel mirino le somme versate dal club catalano a società legate al dirigente arbitrale tra il 2001 e il 2018 per quelle che sono state definite consulente tecniche e report sui fischietti, per un'indagine tuttora in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Capello choc sugli arbitri: "Sono una mafia". Il Var? “Una casta chiusa” e il caso Negreira “peggio di Calciopoli” Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» Leggi anche: La bomba di Fabio Capello: “La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capello choc: "Gli arbitri sono una mafia, è una cosa che mi fa impazzire" - L'ex tecnico Fabio Capello intervistato da Marca si scaglia contro il Var e la classe arbitrale, ricorda Calciopoli poi spiega il problema del calcio italiano ... sport.virgilio.it

