Cancelo snobba l'Inter e va al Barcellona | per i blaugrana accetta un drastico taglio di stipendio

Joao Cancelo ha scelto di trasferirsi al Barcellona, rinunciando a parte del suo ingaggio. Il difensore portoghese ha deciso di snobbare l’Inter, preferendo tornare in Catalogna dopo alcune stagioni. La trattativa si è conclusa con un accordo che prevede un ridimensionamento del suo stipendio, dimostrando l’importanza della squadra catalana nel suo percorso professionale.

Joao Cancelo rifiuta l'Inter e punta tutto sul Barcellona: il terzino portoghese accetta un forte ridimensionamento dell'ingaggio pur di tornare in blaugrana. Cancelo per ora snobba l'Inter e accorda priorità a quest'altro club: ecco cosa filtra sul futuro dell'ex Juve; Romano: L'Inter vuole Cancelo, anche oggi contatti con Mendes. Si lavora per provare ad anticipare il...; Cancelo per ora snobba l'Inter e accorda priorità a quest'altro club | ecco cosa filtra sul futuro dell'ex Juve; Cancelo Inter Laporta strizza l'occhio al ritorno del portoghese al Barcellona | parole che non lasciano dubbi!. Cancelo, niente Inter: il portoghese tornerà al Barcellona, affare ai dettagli con l'Al Hilal - Niente Inter, Joao Cancelo viaggia sempre più veloce verso Barcellona.

Mendes accontenta Cancelo: niente Inter, torna al Barcellona - Mancava, perché in cima alle sue preferenze c’era il ritorno al Barcellona. calciomercato.it

Il Barcellona si muove per Cancelo: prima offerta all'Al Hilal. L'Inter è avvisata - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Barcellona ha inviato la prima offerta. tuttomercatoweb.com

#Cancelo per ora snobba l'Inter Cosa filtra sul futuro x.com

L'Inter è in fase d'attesa, aspetta di capire la posizione di Cancelo che in cuor suo spera in una chiamata del Barcellona. Posso garantirvi che Chivu è stato totalmente coinvolto nell'operazione per il portoghese, è stata approvata sia dal punto di vista t - facebook.com facebook

