Mendes accontenta Cancelo | niente Inter torna al Barcellona

Joao Cancelo torna al Barcellona dopo aver concluso la sua esperienza in prestito. La decisione è stata influenzata dai buoni rapporti tra l'agente del giocatore e il presidente blaugrana Laporta. L’Inter, quindi, dovrà cercare alternative per rinforzare la propria rosa, poiché Cancelo non sarà disponibile per la squadra nerazzurra in questa stagione.

Decisivi gli eccellenti rapporti tra il potente agente e il presidente blaugrana Laporta. Ora i nerazzurri dovranno guardare altrove Niente Inter per Joao Cancelo. Come raccontato da Calciomercato.it, il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo di massima con l’Al-Hilal per il prestito del terzino portoghese fino a giugno. Il tutto con annesso contributo al pagamento di una larga fetta dell’ingaggio restante da qui al termine della stagione, parliamo di circa 67 milioni netti. Cancelo, niente Inter: torna al Barcellona (AnsaFoto) – Calciomercato.it Mancava solo l’ok finale dello stesso Cancelo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mendes accontenta Cancelo: niente Inter, torna al Barcellona Leggi anche: Cancelo Inter, c’è la svolta decisiva grazie a Mendes: Marotta va all-in! Il vantaggio sul Barcellona Leggi anche: Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: «Contatti continui con Mendes, i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter, ecco l'offerta per Cancelo: nuovo contatto con Mendes. Marca – Cancelo, ecco cosa ha detto a Mendes. L’Inter non ha fretta perché… - Il quotidiano spagnolo parla della trattativa per Joao Cancelo che vede implicato anche l'interesse dei blaugrana ... msn.com

Inter, Cancelo: perché il sì può arrivare solo tra 10 giorni ma per i tifosi è già bocciato - Il club catalano valuta il prestito mentre Deco e Flick analizzano opzioni, tempi e Supercoppa spagnola prima della decisione finale. sport.virgilio.it

Joao Cancelo: derby di mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia - João Cancelo torna nel mirino di Juve e Inter: Mendes propone il ritorno in Serie A, ma serve un taglio drastico all’ingaggio ... milanosportiva.com

Mendes in contatto costante con il Barça per Cancelo. Gli spagnoli hanno dato apertura all’agente che spinge per avere una risposta veloce e accontentare il suo assistito che ha come preferenza i blaugrana. Inter ferma, in attesa di evoluzioni [ @Fabrizi x.com

Fabrizio Romano - L'Inter ha scelto Cancelo e vuole chiudere il prima possibile. L'Inter sta lavorando forte con Mendes e l'Al Hilal per arrivare al traguardo per Cancelo. È pronta a procedere e ad accontentare le richieste delle parti in causa, ora è Cancelo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.