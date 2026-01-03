Cancelo Inter c’è la svolta decisiva grazie a Mendes | Marotta va all-in! Il vantaggio sul Barcellona

L’accordo per Cancelo tra Inter e il suo agente Mendes sta entrando nella fase decisiva, con Marotta disposto a investire in modo deciso. Questa mossa potrebbe confermare un vantaggio competitivo nei confronti del Barcellona, rafforzando la rosa nerazzurra e puntando a obiettivi importanti nella stagione corrente. La trattativa si avvicina alla conclusione, con la società pronta a fare un passo decisivo per assicurarsi il giocatore.

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/v6W8T3VuMX8 CANCELO-INTER SI MA SERVE UN CLAMOROSO SCAMBIOCALHA SI LAVORA AL RINNOVO - facebook.com facebook

L' #Inter in pressing per Joao Cancelo dell' #AlHilal, contatti costanti fra club - L'Inter propone Stefan de Vrij, al momento Simone Inzaghi preferirebbe Francesco Acerbi - Joao Cancelo aspetta sempre come priorità l' #FCBarcelona - La #Juventus osserva x.com

