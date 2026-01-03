Cancelo Inter c’è la svolta decisiva grazie a Mendes | Marotta va all-in! Il vantaggio sul Barcellona

Da internews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo per Cancelo tra Inter e il suo agente Mendes sta entrando nella fase decisiva, con Marotta disposto a investire in modo deciso. Questa mossa potrebbe confermare un vantaggio competitivo nei confronti del Barcellona, rafforzando la rosa nerazzurra e puntando a obiettivi importanti nella stagione corrente. La trattativa si avvicina alla conclusione, con la società pronta a fare un passo decisivo per assicurarsi il giocatore.

Inter News 24 per arrivare al portoghese. L’ Inter ha deciso di non aspettare oltre e di affondare il colpo decisivo per risolvere l’emergenza sulla fascia destra. La dirigenza nerazzurra, con in testa il presidente Beppe Marotta, sta spingendo con forza per riportare in Italia Joao Cancelo. Il laterale portoghese, attualmente fuori dai piani tecnici dell’ Al-Hilal, rappresenta la prima scelta per sostituire l’infortunato Denzel Dumfries. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da La Gazzetta dello Sport, il potente agente Jorge Mendes sta giocando un ruolo chiave in questa fase. 🔗 Leggi su Internews24.com

cancelo inter c8217232 la svolta decisiva grazie a mendes marotta va all in il vantaggio sul barcellona

© Internews24.com - Cancelo Inter, c’è la svolta decisiva grazie a Mendes: Marotta va all-in! Il vantaggio sul Barcellona

Leggi anche: Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: «Contatti continui con Mendes, i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…»

Leggi anche: Cancelo Juve, la strategia di Marotta per anticipare i bianconeri e il Barcellona. Ultimissime sul futuro del portoghese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

cancelo inter c8217232 svoltaCancelo all’Inter, c’è la svolta: cosa manca per chiudere! - Arriva una decisa svolta sul possibile nuovo matrimonio fra Cancelo e l'Inter: manca un ultimo passo per chiudere! fantamaster.it

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.