Da gennaio, Calciomercato L’Originale torna su Sky con approfondimenti sulle principali mosse di mercato invernale. Ogni sera alle 23, il programma offrirà analisi e aggiornamenti con ospiti come Bonan, Di Marzio e Fayna, collegamenti da Milano e località invernali. Arricchito dal podcast mattutino “Buongiorno Calciomercato” e dalla nuova canzone di Alessandro Bonan, il ciclo di trasmissioni si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.

Dal 5 gennaio, ogni sera alle 23 su Sky e NOW, tra studi a Milano e collegamenti dalle località invernali, con podcast mattutino “Buongiorno Calciomercato” e la nuova canzone di Alessandro Bonan.. Dal 5 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW si rinnova l’appuntamento tra i più attesi del periodo post natalizio: “Calciomercato – L’Originale”. La sessione invernale del mercato calcistico infiamma le serate di tifosi e appassionati e, per raccontare le manovre dei club italiani e internazionali, a partire da lunedì 5 gennaio su Sky e NOW torna “Calciomercato - L’Originale”, il grande classico dell’inverno che, con il suo inconfondibile stile brillante, approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni UEFA. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calciomercato L’Originale torna su Sky: tutte le mosse dell’inverno con Bonan, Di Marzio e Fayna

Leggi anche: Torna Calciomercato L'Originale: Bonan, Di Marzio e Fayna dal 5 Gennaio

Leggi anche: Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW: dal 5 gennaio il mercato accende le notti degli appassionati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato – L’Originale torna su Sky: tutte le mosse dell’inverno con Bonan, Di Marzio e Fayna - Dal 5 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky... digital-news.it

Calciomercato – L’Originale, la nuova edizione invernale torna dal 5 gennaio su Sky - L'Originale, la nuova edizione invernale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna ... gianlucadimarzio.com