Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW | dal 5 gennaio il mercato accende le notti degli appassionati
Dal 5 gennaio, Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW, offrendo aggiornamenti quotidiani sulla sessione invernale di mercato. Da Milano alle località invernali più suggestive d’Italia, i giornalisti Bonan, Di Marzio e Fayna seguiranno le novità, analizzando le trattative e le strategie delle squadre. Un appuntamento dedicato agli appassionati che desiderano restare informati sulle dinamiche del calcio mercato in modo chiaro e puntuale.
Da Milano alle località invernali più suggestive d’Italia, riparte il racconto quotidiano della sessione invernale di mercato con Bonan, Di Marzio e Fayna. Dal 5 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW si rinnova l’appuntamento tra i più attesi del periodo post natalizio: “Calciomercato – L’Originale”. La sessione invernale . 🔗 Leggi su Sportface.it
