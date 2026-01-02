Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW | dal 5 gennaio il mercato accende le notti degli appassionati

Dal 5 gennaio, Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW, offrendo aggiornamenti quotidiani sulla sessione invernale di mercato. Da Milano alle località invernali più suggestive d’Italia, i giornalisti Bonan, Di Marzio e Fayna seguiranno le novità, analizzando le trattative e le strategie delle squadre. Un appuntamento dedicato agli appassionati che desiderano restare informati sulle dinamiche del calcio mercato in modo chiaro e puntuale.

