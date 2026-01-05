Torna Calciomercato L' Originale | Bonan Di Marzio e Fayna dal 5 Gennaio

Dal 5 gennaio, torna su Sky e NOW Calciomercato L'Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. L'edizione invernale offre un aggiornamento completo sulle trattative di mercato, analizzando i principali movimenti delle squadre. Un appuntamento dedicato a chi desidera seguire con attenzione le novità e le strategie del calciomercato durante la sessione in corso.

Dal 5 gennaio su Sky e NOW torna l'edizione invernale di Calciomercato L'Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna pronti a raccontare tutte le trattative della sessione invernale. Un viaggio attraverso l'Italia che parte da Milano per poi toccare Senigallia, Prato Nevoso e San Martino di Castrozza, seguendo il mercato fino alla chiusura del 2 febbraio con lo stile brillante e inconfondibile che ha reso il programma un cult. Debutta la nuova canzone Mi Perdo la Partita L'Individualista scritta da Alessandro Bonan, mentre dal 5 gennaio arriva anche Buongiorno Calciomercato su Sky Sport Insider, il podcast mattutino con Gianluca Di Marzio dedicato alle ultimissime notizie di mercato.

Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW: dal 5 gennaio il mercato accende le notti degli appassionati - Da Milano alle località invernali più suggestive d’Italia, riparte il racconto quotidiano della sessione invernale di mercato con Bonan, Di Marzio e Fayna. sportface.it

