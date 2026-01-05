Calciomercato Juventus Locatelli verso l’addio | nel futuro del centrocampista c’è l’Arabia

Il calciomercato della Juventus si concentra sul futuro di Manuel Locatelli, il quale potrebbe lasciare il club per trasferirsi in Arabia. La situazione del centrocampista si sta evolvendo, aprendo nuove possibilità per la sua carriera. Mentre le trattative si intensificano, resta da capire quale sarà la decisione definitiva e quali implicazioni avrà questa scelta sul percorso del giocatore e sulla rosa bianconera.

"Un cavaliere non lascia mai la sua signora", così Alessandro Del Piero annunciava la decisione di rimanere in Serie B. Oggi però il calcio è cambiato, le bandiere non esistono più. É un calcio molto veloce, dove in una sessione di calciomercato può succedere di tutto. Ecco dunque che il capitano bianconero potrebbe cambiare aria. Manuel Locatelli non è più una certezza della Juventus e la dirigenza valuta il suo addio. Arrivato il 18 agosto del 2021 in prestito biennale con obbligo di riscatto a 25 milioni, in bianconero non ha mai convinto del tutto. Sebbene oggi vesta i panni di capitano e leader dello spogliatoio, gran parte della tifoseria lo vorrebbe lontano dall'ambiente bianconero.

