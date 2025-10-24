Milinkovic-Savic alla Juventus? Dall’Arabia arriva una novità sgradita Ecco le ultime sul futuro del centrocampista serbo

ex Lazio. Le sirene del mercato italiano tornano a suonare per  Sergej Milinkovic-Savic, ma l’Arabia Saudita alza subito un muro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato  Gianluigi Longari di Sportitalia, l’ Al Hilal  ha mosso passi concreti per blindare il suo centrocampista. Il club saudita avrebbe infatti  aperto i dialoghi con l’entourage del giocatore  per discutere un importante rinnovo di contratto. L’attuale accordo che lega il “Sergente” all’Al Hilal scade nel 2026, una data che aveva iniziato a ingolosire diversi club europei, pronti a studiare un assalto per riportare il serbo nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

