Locatelli può lasciare la Juventus? Rivelazione sul futuro del centrocampista | Ipotesi da non escludere se… Lo scenario

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli può lasciare la Juve? Il suo sacrificio per il mercato: l’addio è un’ipotesi se la Vecchia Signora vuole dare a Spalletti un regista più funzionale. Il  calciomercato  di  gennaio  della  Juventus  è appeso a un filo: l’esigenza di trovare un regista.  Luciano Spalletti  ha chiesto un “play” puro, un metronomo in stile  Lobotka  o  Pizarro, per far decollare il suo  4-3-3. Attualmente, quel ruolo è ricoperto con spirito di sacrificio da  Manuel Locatelli, che però nasce come mezzala d’assalto. Proprio su questo dualismo tattico è intervenuto l’esperto di  calciomercato Alfredo Pedullà, che non ha escluso uno scenario clamoroso: il possibile  sacrificio  dello stesso  Locatelli  per arrivare a un centrocampista diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli pu242 lasciare la juventus rivelazione sul futuro del centrocampista ipotesi da non escludere se8230 lo scenario

© Juventusnews24.com - Locatelli può lasciare la Juventus? Rivelazione sul futuro del centrocampista: «Ipotesi da non escludere se…». Lo scenario

Leggi anche questi approfondimenti

locatelli pu242 lasciare juventusJuve, Pedullà: 'Nel mercato di gennaio sacrificherei Locatelli per prendere un regista' - Pedullà ha proseguito: 'Quello che non deve fare la Juve è seguire dei cavalli di ritorno di calciatori finiti' ... Segnala it.blastingnews.com

locatelli pu242 lasciare juventusJuventus, Locatelli può salutare a gennaio? Cosa filtra - È di questa mattina una nuova voce di mercato: l'azzurro al Marsiglia di De Zerbi in cambio del danese Hojbjerg. ilbianconero.com scrive

locatelli pu242 lasciare juventusJuventus in cerca di un regista, Spalletti aspetta a gennaio Bernabé o Hojbjerg con l'incognita Locatelli - Attese per il calciomercato di gennaio con l'uscita della Juve di Locatelli o un nuovo ruolo, l'allenatore Spalletti attende Bernabé o Hojbjerg. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Pu242 Lasciare Juventus