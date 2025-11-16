Locatelli può lasciare la Juventus? Rivelazione sul futuro del centrocampista | Ipotesi da non escludere se… Lo scenario

Locatelli può lasciare la Juve? Il suo sacrificio per il mercato: l’addio è un’ipotesi se la Vecchia Signora vuole dare a Spalletti un regista più funzionale. Il calciomercato di gennaio della Juventus è appeso a un filo: l’esigenza di trovare un regista. Luciano Spalletti ha chiesto un “play” puro, un metronomo in stile Lobotka o Pizarro, per far decollare il suo 4-3-3. Attualmente, quel ruolo è ricoperto con spirito di sacrificio da Manuel Locatelli, che però nasce come mezzala d’assalto. Proprio su questo dualismo tattico è intervenuto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che non ha escluso uno scenario clamoroso: il possibile sacrificio dello stesso Locatelli per arrivare a un centrocampista diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

