Calciomercato Juve urgenza in attacco | si punta l’ex Inter Dzeko

La Juventus sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione alle esigenze della seconda parte di stagione. Tra le possibili soluzioni, si valuta l’ingaggio di Edin Dzeko, ex Inter, come intervento rapido e di esperienza. La società sta accelerando le trattative per definire al più presto il trasferimento, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e migliorare le performance complessive della squadra.

Calciomercato Juve. La Juventus accelera sul mercato per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Il recente 1-1 interno contro il Lecce ha evidenziato alcune difficoltà offensive: Jonathan David e Lois Openda non sono riusciti a incidere come ci si aspettava, e il ritorno di Dusan Vlahovic è ancora lontano, con il futuro del centravanti serbo già segnato a fine stagione, quando lascerà i bianconeri a parametro zero. Questi fattori spingono la dirigenza a valutare possibili alternative per gennaio. Secondo Tuttosport, un nome che stuzzica molto la Juventus è Mateo Pellegrino, giovane talento argentino classe 2001 in forza al Parma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

