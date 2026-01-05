Calciomercato Juve tutte le idee per rinforzare l’attacco | Pellegrino il preferito in lista anche il 40enne Dzeko

Il mercato invernale della Juventus si concentra sul rafforzamento dell’attacco. Tra le ipotesi più approfondite ci sono il talento Pellegrino e il esperto Dzeko, che a 40 anni potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza. La dirigenza valuta diverse opzioni per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze della stagione, valutando profili che uniscano qualità e affidabilità in attacco.

Calciomercato Juve, tutte le idee per rinforzare l'attacco: da Pellegrino al 40enne Dzeko. In lista ci sono anche Dovbyk, Lucca e Sorloth. La Juventus si trova di fronte a una verità inequivocabile: per competere ai massimi livelli in Serie A serve un vero numero 9, un centravanti di fisico e sostanza capace di colmare il gap con le difese avversarie. L'attuale coppia d'attacco sta palesando limiti strutturali evidenti. Jonathan David è apparso più come una seconda punta di raccordo — secondo la definizione dello stesso tecnico bianconero — mentre Loïs Openda non possiede la taglia fisica necessaria per fungere da vertice unico, risultando più efficace se schierato al fianco di un altro attaccante.

Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo - L’idea della dirigenza bianconera è di premiare il francese anche per allontanare eventuali voci: il francese è tra i calciatori meno pagati della rosa juventina ... tuttosport.com

Calciomercato Juventus, idee chiare per il centrocampo: valutazioni su Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia, mentre per giugno l’obiettivo resta Tonali - Calciomercato Juventus: doppia pista per gennaio: piacciono Rodriguez e Garcia, con Tonali grande sogno estivo La Juventus si prepara alla sessione invernale di mercato con l’obiettivo di rinforzare i ... calcionews24.com

? CALCIOMERCATO JUVE. C'È L'ACCORDO! 2 COLPI SHOCK IN ARRIVO…

Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia fa innamorare Madrid: ne fa tre al Betis e il Real vola! https://tinyurl.com/ybdy5ufv - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve, Gonzalo #Garcia fa innamorare Madrid: ne fa tre al Betis e il Real vola! x.com

