Calciomercato Juve idea a sorpresa per l’attacco bianconero | focus sulla punta della big di Serie A Cosa potrà succedere a gennaio
La Juventus pensa a una mossa a sorpresa per rinforzare l’attacco. Con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Vlahovic, i bianconeri si concentrano su un nome di grande interesse di Serie A. Damien Comolli monitora attentamente la situazione di un giovane talento, pronto a diventare una possibile soluzione per il reparto offensivo a gennaio. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il calciomercato dei campioni d’Italia.
Calciomercato Juve, Lorenzo Lucca nel mirino di Damien Comolli per sostituire Vlahovic. Il Napoli valuta il prestito dell’attaccante a gennaio. La Juventus sta valutando con attenzione le manovre da compiere nel reparto avanzato durante la prossima sessione invernale di mercato. L’obiettivo principale dell’amministratore delegato Damien Comolli è quello di regalare a Luciano Spalletti una soluzione affidabile per sopperire alla lunga assenza di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, recentemente operato a Londra per un’avulsione tendinea dell’adduttore, non tornerà in campo prima di marzo 2026, lasciando un vuoto tecnico difficile da colmare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
