In vista delle trattative di calciomercato, l’Inter ha comunicato all’Al Hilal che la cessione di Acerbi o De Vrij dipenderà dall’accordo su Cancelo. Marotta ha infatti posto un ultimatum chiaro: senza il sì del giocatore portoghese, non saranno prese ulteriori decisioni riguardo le cessioni. La situazione resta in fase di definizione, con ore decisive per il futuro della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Marotta ha lanciato un vero e proprio ultimatum all’Al Hilal: senza il sì di Cancelo niente cessione di Acerbi o De Vrij. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con una fiammata improvvisa che sta facendo sognare i tifosi: il possibile ritorno di Joao Cancelo. Quella che sembrava una suggestione di fine sessione si sta trasformando in una trattativa serrata, caratterizzata da incastri tattici e diplomatici sull’asse Milano-Arabia Saudita. Calciomercato Inter, il muro di Marotta: la strategia per Cancelo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter ha deciso di alzare la voce con l’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ultimatum di Marotta all’Al Hilal! Ore decisive per Cancelo: cosa sta succedendo

Leggi anche: Joao Cancelo torna in Europa? La volontà del calciatore è palese: la decisione dell’Al Hilal. Ecco cosa sta succedendo all’ex Juve

Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal: cosa cambia per Cancelo e Inzaghi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter, ultimatum a Cancelo: se entro giovedì non otterrà il sì, l'affare non si farà; Cancelo all’Inter, decisa la deadline: uno tra Acerbi o de Vrij nell’operazione con l’Al Hilal; Offerta ‘monstre’, l’Inter si arrende: ha già salutato i compagni; Calciomercato Inter, ultimatum di Marotta all'Al Hilal! Ore decisive per Cancelo: cosa sta succedendo.

Inter, Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo. Frattesi? Nessuna offerta fin qui" - Bologna: "Su Cancelo stiamo approfondendo perché Dumfries mancherà almeno un paio di mesi, sappiamo che a loro interessa un difensore centrale - sport.sky.it