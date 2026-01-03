Calciomercato Inter il retroscena sulla trattativa per Cancelo | il portoghese telefona a Laporta! Da dove nascono i dialoghi con l’Al Hilal

Sul calciomercato dell’Inter emergono nuovi dettagli sulla trattativa per Joao Cancelo. In particolare, si segnala un’interessante comunicazione tra il portoghese e il presidente del Barcellona, Joan Laporta, che potrebbe influenzare le dinamiche della trattativa. Inoltre, si approfondiscono i motivi dei contatti tra l’Inter e l’Al Hilal, offrendo uno sguardo obiettivo sulle strategie di mercato delle parti coinvolte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena sulla trattativa per Cancelo: ecco da dove nascono i contatti tra i nerazzurri e l’Al Hilal. Nuovi dettagli arricchiscono la telenovela di mercato legata al possibile ritorno di Joao Cancelo a Milano. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il laterale portoghese sta giocando le sue ultime carte per vestire nuovamente la maglia del Barcellona. L’ex giocatore della Juventus avrebbe contattato direttamente il presidente Joan Laporta, nel tentativo di convincere il club catalano a modificare le proprie priorità di mercato, attualmente focalizzate sulla ricerca di un difensore centrale piuttosto che di un terzino. 🔗 Leggi su Internews24.com

