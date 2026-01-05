Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, ha commentato il film

Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena – il ragazzo la cui storia ha ispirato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa – ha commentato sui social Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone attualmente nelle sale. Un intervento lucido e personale, in cui Manes riconosce al film alcuni messaggi positivi, ma non nasconde il proprio disagio per una battuta che, a suo parere, rischia di normalizzare l’umiliazione. Nel suo post su Facebook, Teresa Manes spiega di essere rimasta colpita soprattutto dal senso più profondo del film, al di là dell’ironia tipica di Zalone. Buen Camino, scrive, parla di persone diverse che imparano a procedere insieme, condividendo il cammino pur partendo da mondi lontani. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Buen Camino, la reazione di Teresa Manes: “Fa riflettere, ma una battuta non mi è piaciuta”

