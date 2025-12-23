Dal 25 dicembre, Checco Zalone torna al cinema con “Buen camino”, cinque anni dopo Tolo Tolo. La pellicola racconta la relazione tra padre e figlia, mantenendo il suo stile irriverente e politicamente scorretto. In un contesto di aspettative alte, Zalone si confronta con il pubblico, sottolineando l’importanza di un umorismo intelligente e senza mezze misure. Un’uscita cinematografica da seguire, che promette di suscitare interesse e discussioni.

Cinque anni dopo Tolo Tolo, Checco Zalone torna nelle sale dal 25 dicembre con “Buen camino”. Una storia semplice in cui si parla di un rapporto tra padre e figlia ma che non manca di essere politicamente scorretto. Non mancano battute di black humour che tirano in ballo l’11 settembre, l’Olocausto e anche Gaza. E poi ancora toni irriverenti su argomenti attuali come omosessualità, disturbi alimentari e razzismo. Stavolta Zalone veste i panni di Checco, il rampollo viziato ed egomaniaco, di un industriale dei divani. Invece di lavorare il protagonista, passa il tempo con la sua fidanzata modella 25enne tra una super villa piena di statue e quadri autocelebrativi, yacht e feste come quella che sta preparando con 800 invitati per i suoi 50 anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Buen camino”, Checco Zalone punta a incassi record: “Aspettative alte, mi spaventa la reazione dei ragazzi. Bisogna essere intelligentemente scorretti”

Leggi anche: Buen Camino, 100% Checco Zalone: "La commedia deve essere intelligentemente scorretta"

Leggi anche: Zalone si rimette in “Buen Camino“ : "Intelligentemente scorretto"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Buen camino”, Zalone in tono minore ma ognuno ride a modo suo. La recensione; Checco Zalone e Buen Camino, un film tra padri smarriti, comicità e cammini interiori; Buen camino di Checco Zalone, lo humour selvaggio che ci invita a riscoprire le cose essenziali della vita; Checco Zalone: «Ho due figlie e mi sembra di parlare una lingua diversa: Buen Camino è il viaggio di un uomo che impara a essere padre. Sì, ci aspettiamo di fare tanti soldi».

Buen Camino, Checco Zalone moscio verso Santiago. Battute su lager e Gaza, ma la minestra è riscaldata - Il nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante ripete vecchie formule tra battute su Gaza e lager che non convincono ... ilfattoquotidiano.it