Taheri | Checco Zalone un talento offensivo ridurre Buen Camino a una battuta su Gaza

L’atteso ritorno sul grande schermo del duo Zalone-Nunziante ha riscosso successo al botteghino, trainando il cinema italiano. Tuttavia, le polemiche non sono mancate, con alcune voci che criticano la semplicità di alcune battute, come quella su Gaza, considerata offensiva. Taheri sottolinea come Checco Zalone rappresenti un talento, e ridurre il film a una singola battuta sarebbe un’analisi riduttiva del suo valore artistico.

Il record al botteghino e le polemiche. ‘ Buen Camino ‘ da solo fa da traino al cinema italiano che celebra il ritorno sul grande schermo del duo Zalone-Nunziante. Ma in ‘ Buen Camino ‘ spicca anche Tarek, regista palestinese al di sopra di tutto e tutti, interpretato egregiamente da Hossein Taheri che a  LaPresse  ammette: “Non era scontato trovare un successo tale da subito. Durante le riprese c’era la paura di deludere ma anche la consapevolezza che tornava insieme una coppia vincente. Nunziante e Zalone sono entrambi autori, collaborano molto durante le riprese, sono complementari. Si compensano a vicenda, hanno questa capacità di creare situazioni uniche, fuori dal convenzionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

