Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio interviene anche l' elicottero

Nel comprensorio dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti sugli sci, con interventi di soccorso che hanno richiesto l'intervento di un elicottero. In meno di un'ora sono stati effettuati tre interventi, evidenziando la presenza di alcune cadute pericolose. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza degli sciatori e prevenire ulteriori incidenti.

Elicottero in azione sulle piste da sci di Bobbio, dove anche oggi non sono mancati gli interventi di soccorso, tre in meno di un'ora.Il primo infortunio in ordine cronologico alle 14.20 alla funivia a valle, con il coinvolgimento di un uomo di 48 anni. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del.

