New York la tempesta di neve ricopre le strade

A New York, durante la notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, si è verificata una significativa nevicata che ha ricoperto le strade della città con circa 10 centimetri di neve. La presenza della neve ha interessato diverse zone, creando condizioni di traffico e mobilità più complesse. Questo evento meteorologico rappresenta un episodio invernale che ha coinvolto la metropoli, richiedendo attenzione e precauzioni per chi si trova in città.

Forte nevicata a New York City. La Grande Mela è stata ricoperta da circa 10 centimetri di neve nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre. Secondo il servizio di tracciamento dei voli FlightAware, almeno 1.500 voli sono stati cancellati. Sulle strade, intanto, le macchine sgombraneve si sono messe subito al lavoro.

