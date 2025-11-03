Di quanto aumentano gli stipendi dei dipendenti comunali con la firma del nuovo Contratto collettivo

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenti da 140 euro al mese, in media, per i dipendenti comunali e degli enti locali. Questo l'effetto del nuovo contratto collettivo nazionale, firmato oggi da sindacati (non la Cgil) e Aran. Gli arretrati valgono fino a 2.357 euro. Tra le novità anche la sperimentazione volontaria della settimana da quattro giorni, ma sempre da 36 ore lavorative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

