Tempo di lettura: 3 minuti Un bonus che consente di avere uno sconto in bolletta che va da un minimo di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo complessivo di 200 euro: è la misura di sostegno al reddito, destinata agli utenti che risiedono nei 75 Comuni della Campania, in cui Gori gestisce il Servizio idrico integrato. Un’azione – deliberata dal Consiglio del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano – per fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio in difficoltà economica. I beneficiari – è emerso nella conferenza stampa nel Complesso di Santo Spirito, nuova sede dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano – sono i nuclei familiari titolari di un’utenza attiva per uso domestico, con attestazione Isee inferiore o uguale a 15mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bollette, ecco il bonus idrico integrativo per famiglie in difficoltà