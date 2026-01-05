Bonny è recuperato | svolta l’intera seduta con il gruppo ci sarà a Parma

Bonny è stata recuperata e ha partecipato all'intera seduta di gruppo. La squadra si prepara ora per la prossimo impegno di campionato e sarà presente a Parma. Dopo l’ultima uscita ufficiale, l’Inter continua gli allenamenti con attenzione e senza pause, puntando a migliorare la forma e la coesione del gruppo in vista delle sfide future.

Bonny. L' Inter non può perdere tempo e, all'indomani dell'ultima uscita ufficiale, è tornata subito in campo per preparare il prossimo impegno di campionato. La trasferta di Parma incombe e lo staff di Cristian Chivu ha programmato una ripresa immediata degli allenamenti, con l'obiettivo di arrivare al Tardini nelle migliori condizioni possibili nonostante il calendario serrato. Dal centro sportivo arrivano indicazioni incoraggianti soprattutto sul fronte infermeria. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, Ange-Yoan Bonny ha svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo, segnale chiaro di un recupero completato e di una condizione ormai ristabilita. L'infermeria dell'Inter inizia a svuotarsi Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei giocatori infortunati, partendo proprio dall'ex Parma Bonny, già integrato parzialmente in gruppo sabato scorso, dovrebbe rientrare tra i convocati della trasferta

