Verso PSV-Napoli | McTominay recuperato Hojlund non ci sarà

Le ultime in casa Napoli alla vigilia del match in Champions. Archiviata la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte mette . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Scopri altri approfondimenti

Le scuse del Cholito con gli occhi lucidi verso i tifosi del Napoli per il gol - facebook.com Vai su Facebook

Verso Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia - X Vai su X

Verso PSV-Napoli: McTominay recuperato, Hojlund non ci sarà - Archiviata la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte mette nel ... Lo riporta forzazzurri.net

Psv-Napoli: McTominay recuperato, Lucca al posto di Hojlund. Le news di formazione - Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli volta pagina e si concentra sulla Champions: Hojlund non è stato convotato per la trasferta contro il Psv, l'attaccante è ancora out per un problema musco ... sport.sky.it scrive

Napoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - Ma McTominay ci crede, ci spera, pensa di poter coprirsi il giusto per poter calciare liberamente ed esserci in Champions League, in una partita che ha un peso: rinunciare non gli piace e tenterà sino ... msn.com scrive