Verso PSV-Napoli | McTominay recuperato Hojlund non ci sarà

Forzazzurri.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime in casa Napoli alla vigilia del match in Champions. Archiviata la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte mette . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

verso psv napoli mctominayVerso PSV-Napoli: McTominay recuperato, Hojlund non ci sarà - Archiviata la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte mette nel ... Lo riporta forzazzurri.net

verso psv napoli mctominayPsv-Napoli: McTominay recuperato, Lucca al posto di Hojlund. Le news di formazione - Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli volta pagina e si concentra sulla Champions: Hojlund non è stato convotato per la trasferta contro il Psv, l'attaccante è ancora out per un problema musco ... sport.sky.it scrive

verso psv napoli mctominayNapoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - Ma McTominay ci crede, ci spera, pensa di poter coprirsi il giusto per poter calciare liberamente ed esserci in Champions League, in una partita che ha un peso: rinunciare non gli piace e tenterà sino ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Verso Psv Napoli Mctominay