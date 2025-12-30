Acerbi è tornato disponibile e potrebbe essere convocato da Chivu per la partita contro il Bologna. Dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, il difensore è in condizione di scendere in campo. Restano da capire le scelte di formazione di Chivu e se Acerbi sarà impiegato come titolare. Anche Bonny si presenta come possibile soluzione per la gara.

Inter News 24 Acerbi è pienamente recuperato dopo il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Sarà subito titolare con il Bologna? E Bonny.. Il successo ottenuto al New Balance Stadium contro l’Atalanta ha lasciato in dote a Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — non solo tre punti pesantissimi per il primato, ma anche ottime notizie dal fronte infermeria. Il day after della sfida bergamasca ha infatti sancito il ritorno in gruppo di Francesco Acerbi, il solido centrale difensivo che ha finalmente smaltito il problema muscolare accusato durante il match di Champions League contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi è recuperato: Chivu lo convoca per il Bologna. Sarà subito titolare? E Bonny…

Leggi anche: Fiorentina, Kean recuperato: l’ex Juve vede il campo e insidia subito una maglia da titolare

Leggi anche: Acerbi Inter, il veterano può tornare titolare nel derby: Chivu riflette su questo fattore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Acerbi freme e Chivu fa lo psicologo: perché l'Inter potrebbe usare ancora il difensore - Francesco Acerbi ha dovuto affrontare un purgatorio significativo per uno come lui, titolare ... corrieredellosport.it

Inter capolista, Bisseck fa felice Chivu: il riscatto con gol, fino a gennaio sostituirà Acerbi - Alla prima uscita senza Acerbi (fuori causa per altre 3/4 settimane), l'ex Aarhus contro il Genoa è partito subito con la ciliegina sulla torta «Felice per il gol, un mix di abilità e fortuna. leggo.it

Chivu senza Acerbi: l'Inter valuta l'acquisto di un nuovo centrale - L'amarissima sconfitta di Champions League contro il Liverpool, maturata con un dubbio calcio di rigore assegnato ai Reds per una lieve trattenuta in area, ha portato anche due infortuni che rischiano ... it.blastingnews.com

Ma guarda un po chi si rivede! Oggi è tornato ad allenarsi Francesco #Acerbi, dopo l’infortunio di #Inter-#Liverpool del 9 Dicembre scorso. Difficile una sua convocazione domenica contro il #Bologna, ma non impossibile. Di certo abbiamo recuperato un tassel - facebook.com facebook

. @Inter, le ultime verso l’Atalanta: presente Zielinski, Darmian e Acerbi dovrebbero recuperare per la trasferta a Parma x.com