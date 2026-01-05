Bici e incidenti la posizione di Orizzonti Futuro | La causa sono le piste ciclabili insicure

Secondo i dati del Politecnico di Milano, Padova presenta il tasso più alto di incidenti in bicicletta rispetto alla popolazione, evidenziando una problematica relativa alla sicurezza delle piste ciclabili. Orizzonti Futuro sottolinea l'importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei ciclisti nelle aree urbane.

La mappa italiana del rischio in bicicletta: più incidenti al Nord, più ciclisti morti al Sud – I dati dall’Atlante del Politecnico e le infografiche - Risposte basate sui dati arrivano dal primo Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta, realizzato dal ... ilfattoquotidiano.it

Incidenti in bici raddoppiati in 10 anni: «Più ciclisti e rischi alle rotonde» - Nella nostra città il dato è quantomeno preoccupante: se nel 2014 si erano registrati 74 incidenti in bicicletta, nel 2023 se n’erano invece registrati 137. ecodibergamo.it

La mobilità in bicicletta cresce in Romagna, ma aumentano anche i rischi sulle strade. Dati e mappe degli incidenti - facebook.com facebook

Incidente bici-moto: il ciclista Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni di agonia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.