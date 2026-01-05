Bici e incidenti la posizione di Orizzonti Futuro | La causa sono le piste ciclabili insicure
Secondo i dati del Politecnico di Milano, Padova presenta il tasso più alto di incidenti in bicicletta rispetto alla popolazione, evidenziando una problematica relativa alla sicurezza delle piste ciclabili. Orizzonti Futuro sottolinea l'importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei ciclisti nelle aree urbane.
I dati più recenti del Politecnico di Milano mettono Padova sotto i riflettori per un motivo preoccupante: la città registra il più alto numero di sinistri in bicicletta in rapporto agli abitanti, collocandosi al primo posto in Italia per incidenti che coinvolgono ciclisti. «Un dato allarmante». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
