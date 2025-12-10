Sosta selvaggia e percorsi a ostacoli sulle piste ciclabili Così Bari mette in pericolo chi usa la bici video
A Bari, la sosta selvaggia e i percorsi a ostacoli sulle piste ciclabili mettono a rischio la sicurezza degli utenti. Nonostante le iniziative come piste 'light', servizi di noleggio e rimborsi, persistono problematiche che compromettono l'uso sicuro delle bici in città.
Piste ciclabili 'light' (senza il cordolo di separazione dal traffico) e delimitate, servizi di noleggio dei mezzi, persino rimborsi chilometrici per chi sceglie la mobilità leggera. Negli anni il Comune di Bari ha introdotto sempre più incentivi per spingere i cittadini a lasciare l'auto a causa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
