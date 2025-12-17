Milano torna al centro delle cronache per un caso che coinvolge incidenti su piste ciclabili e responsabilità amministrative. Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità, è stato assolto con formula “il fatto non sussiste” in due processi riguardanti la morte di due donne, chiudendo così un capitolo complesso e delicato della gestione urbana.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, vittime in incidenti stradali sulle piste ciclabili: assolto l’assessore comunale Granelli perché “il fatto non sussiste”

“ Il fatto non sussiste “. Con questa motivazione Marco Granelli, ex assessore comunale di Milano alla Mobilità, è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale in due processi con rito abbreviato che riguardavano la morte di due donne in incidenti stradali in relazione a presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili. Il primo caso era quello di Cristina Scozia, la 39enne deceduta dopo essere stata travolta da una betoniera il 20 aprile 2023 mentre era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, in pieno centro a Milano. L’altro riguardava la morte della 38enne Veronica D’Incà, investita da un camion il primo febbraio 2023 mentre viaggiava a bordo della sua bici su una ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Morti sulle piste ciclabili a Milano, assolto l'assessore Granelli. "Il fatto non sussiste"

Leggi anche: A Milano e Andria giovani vittime di incidenti stradali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente aereo, gli eredi delle vittime non possono fare causa all’assicurazione per chiedere l’indennizzo; Incidenti stradali, l'Istat: +18,6% di morti in Campania in un anno. Napoli, Caserta e Salerno guidano la classifica; Un altro pedone morto, investito da un tir. Fiab: Il Comune intervenga, Milano sia l'esempio; VIDEO | Colucciello: Palermo non è sicura? Sì, ma a Napoli e Milano si vive peggio.

Milano, vittime in incidenti stradali sulle piste ciclabili: assolto l’assessore comunale Granelli perché “il fatto non sussiste” - L'ex assessore alla Mobilità di Milano è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due processi legati a incidenti mortali ... ilfattoquotidiano.it