I veglioni nelle piazze Dj set musica e tombole Ecco la mappa degli eventi
Ecco la mappa degli eventi di fine anno, tra veglioni nelle piazze, DJ set, musica e tombole. Questa sera alle 18, le scuole di sci Valcava e Cimone Riolunato, in collaborazione con l’associazione Stray Dogs, organizzano la fiaccolata alle Polle di Riolunato, dando il via ai festeggiamenti di fine anno in quota. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e tradizione in un’atmosfera autentica.
La fiaccolata dei maestri di sci delle scuole Valcava e Cimone Riolunato, con l’associazione Stray Dogs, va in scena stasera alle 18 alle Polle di Riolunato e dà il via ai festeggiamenti di fine anno ad alta quota. C’è infatti grande attesa per ‘Cimone Festival’, il nuovo format del Capodanno di Sestola: musica, neve e adrenalina ai piedi del Monte Cimone. Un festival che unisce l’energia del club alla magia della montagna, con dj set, luci e festa fino all’alba. Si è iniziato ieri sera; stasera sul palco arrivano Il Pagante, con il party-pop travolgente, e Ludwig, artista e produttore tra i più eclettici della scena urban-pop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
