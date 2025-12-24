Il Natale nel Piceno Pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici | la mappa degli eventi
Il Natale nel Piceno offre atmosfere festive tra pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici nelle chiese. La regione propone eventi tradizionali e momenti di convivialità, ideali per vivere lo spirito natalizio in modo autentico. Attraverso una mappa degli eventi, è possibile scoprire le principali iniziative che caratterizzano le festività in questa zona, tra passeggiate nel centro storico e tradizioni radicate.
Feste natalizie in casa giocando a carte o a tombola, passeggiate in centro e visite ai tanti presepi allestiti all’interno delle chiese del Piceno. Ad Ascoli oltre al Mercatino di Natale e pista di pattinaggio sul ghiaccio, venerdì alle 18 ci sarà il concerto gospel al ‘Neroni’ con il Jericho Gospel Choir. Sabato e domenica invece ci sarà quarta edizione de La Coppa dei Maghi e delle Streghe, organizzato dalla Gilda Picena. Palazzo dei Capitani, per l’occasione, si trasformerà in un luogo di magia, incanto e avventura, pronto ad accogliere maghi, streghe e babbani. Venerdì 26 a Comunanza è in programma Corale in Concerto alle ore 21 nella Chiesa di Santa Caterina con la Corale Santa Viviana di Rotella e il Piccolo Coro di Santa Caterina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A Corinaldo è "Gran Natale": tra mercatini ed eventi per bambini spicca la pista del pattinaggio sul ghiaccio
Leggi anche: Mercatini, luci e pattinaggio sul ghiaccio: nel weekend la magia del Natale entra nel vivo
Il Natale nel Piceno. Pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici: la mappa degli eventi; Eventi di Natale 20 e 21 dicembre nelle Marche: mercatini, sagre, concerti, e feste del fine settimana.; Natale 2025 a Valencia: tutto quello che c'è da fare nella città spagnola; “Christmas Moments” a Loano: questa settimana concerti, laboratori, mercatini e pattinaggio su ghiaccio.
Il Natale nel Piceno. Pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici: la mappa degli eventi - Oltre ai caratteristici villaggi in centro ad Ascoli e a San Benedetto, i paesi dell’interno si trasformano in piccole Betlemme a Palazzo dei Capitani torna la Coppa dei Maghi e delle Streghe. ilrestodelcarlino.it
Musica e danza durante il Natale: ad Ascoli aperti pista di ghiaccio e musei - Spettacoli, feste, esibizioni musicali, concerti, appuntamenti culinari, culturali e ludici si accompagneranno ... corriereadriatico.it
Natale ad Aversa: da stasera la ruota panoramica, domani apre la pista sul ghiaccio - Installate due attrazioni in piazza Municipio e nella vicina piazza Don Peppe Diana: la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio ... teleclubitalia.it
“Concerto di Natale 2025” con il Jericho Gospel Choir ad Ascoli Piceno Il 26 dicembre, concerto di Natale 2025 con il Jericho Gospel Choir organizzato dall' Associazione Ascoltiamo in collaborazione con l’Associazione Rea... https://www.marchenews24.it/co - facebook.com facebook
Ascoli Piceno, concerto di Natale 2025 con il Jericho Gospel Choir – Associazione Ascoltiamo in collaborazione con l’associazione Realtà Picene x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.