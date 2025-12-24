Il Natale nel Piceno offre atmosfere festive tra pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici nelle chiese. La regione propone eventi tradizionali e momenti di convivialità, ideali per vivere lo spirito natalizio in modo autentico. Attraverso una mappa degli eventi, è possibile scoprire le principali iniziative che caratterizzano le festività in questa zona, tra passeggiate nel centro storico e tradizioni radicate.

Feste natalizie in casa giocando a carte o a tombola, passeggiate in centro e visite ai tanti presepi allestiti all’interno delle chiese del Piceno. Ad Ascoli oltre al Mercatino di Natale e pista di pattinaggio sul ghiaccio, venerdì alle 18 ci sarà il concerto gospel al ‘Neroni’ con il Jericho Gospel Choir. Sabato e domenica invece ci sarà quarta edizione de La Coppa dei Maghi e delle Streghe, organizzato dalla Gilda Picena. Palazzo dei Capitani, per l’occasione, si trasformerà in un luogo di magia, incanto e avventura, pronto ad accogliere maghi, streghe e babbani. Venerdì 26 a Comunanza è in programma Corale in Concerto alle ore 21 nella Chiesa di Santa Caterina con la Corale Santa Viviana di Rotella e il Piccolo Coro di Santa Caterina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Natale nel Piceno. Pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici: la mappa degli eventi

