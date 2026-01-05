Befana storica a Firenze | rivive quella del vigile urbano

La tradizione della Befana a Firenze si arricchisce quest’anno con l’evento storico dedicato al vigile urbano. Il 6 gennaio, in piazza Santa Croce, sarà possibile ammirare auto d’epoca e rivivere un momento di memoria collettiva. Un’occasione per conoscere e apprezzare la storia locale, un modo semplice per mantenere vivo il legame con le radici della città.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Tutto pronto per “la Befana del Vigile Urbano”, che il 6 gennaio arriva in auto d’epoca in piazza Santa Croce. Una tradizione che rivive da 30 anni. La “Befana del Vigile Urbano è un evento ormai entrato nella tradizione fiorentina e che si è ripetuto ogni anno grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, del Comune di Firenze, che anche per quest’anno ha concesso il suo patrocinio, e della Regione. Quest’anno festeggeremo il 30esimo anniversario di questa manifestazione. Infatti nell’ormai lontano 1996 è stato il Camet (Club Auto e Moto d’Epoca Toscano) la prima associazione di appassionati di antichi motori ad organizzare nel giorno della Befana la rievocazione della consuetudine degli automobilisti, ormai abbandonata da decenni, di lasciare dei regali sui cilindroni da dove i Vigili Urbani regolavano il traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

