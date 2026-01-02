Torna a Pisa la rievocazione della befana del vigile urbano e del Vespa Club

A Pisa torna la tradizionale rievocazione della Befana del vigile urbano e del Vespa Club, un evento che coinvolge la comunità locale. L’appuntamento di martedì 6 gennaio propone una manifestazione che attraversa il centro storico e i quartieri, unendo tradizione e spirito di solidarietà. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per riscoprire le radici della festività in un contesto cittadino.

PISA – Pisa celebra la Befana con una rievocazione storica che unisce tradizione e solidarietà. Martedì (6 gennaio) torna la rievocazione della befana del vigile urbano e del Vespa Club, un evento aperto alla cittadinanza che animerà le strade del centro e dei quartieri cittadini. L'iniziativa è stata presentata questa mattina (2 gennaio) a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell'assessore al sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, del comandante e del responsabile del distaccamento del litorale della polizia municipale di Pisa, rispettivamente Gionata Gualdi e Gian Maria Pescatore, e del consigliere del Vespa Club Pisa Fabio Sbrana.

Tuffo di Befana, torna l’appuntamento con il tradizionale bagno a Marina di Pisa - Martedì 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento con il “Tuffo di Befana” a Marina di Pisa. gonews.it

