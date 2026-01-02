Befana del vigile urbano | torna la rievocazione con la raccolta dei doni

A Pisa, il 6 gennaio si rinnova la tradizione della Befana del vigile urbano, con una rievocazione storica che coinvolge la comunità. L’evento, organizzato in collaborazione con il Vespa Club, si svolgerà nel centro e nei quartieri della città, offrendo un’occasione di incontro e solidarietà per cittadini di tutte le età. Una tradizione che unisce passato e presente, mantenendo viva la cultura locale.

Pisa celebra la Befana con una rievocazione storica che unisce tradizione e solidarietà. Martedì 6 gennaio torna la rievocazione della Befana del vigile urbano e del Vespa Club, un evento aperto alla cittadinanza che animerà le strade del centro e dei quartieri cittadini.

