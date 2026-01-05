Befana del Vigile carnevale e falò per festeggiare l' Epifania in centro a Verona

L'Epifania a Verona si celebra con eventi tradizionali come la Befana del Vigile, il carnevale e il falò. La città propone un calendario ricco di iniziative, tra musica, performance partecipative e momenti di aggregazione. Un’occasione per vivere la tradizione in modo semplice e condiviso, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e di rinnovamento.

