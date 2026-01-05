Befana del Vigile carnevale e falò per festeggiare l' Epifania in centro a Verona

L'Epifania a Verona si celebra con eventi tradizionali come la Befana del Vigile, il carnevale e il falò. La città propone un calendario ricco di iniziative, tra musica, performance partecipative e momenti di aggregazione. Un’occasione per vivere la tradizione in modo semplice e condiviso, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e di rinnovamento.

La “Befana del Vigile”, musica, performance partecipative e tanti altri appuntamenti che animeranno la città in un grande momento di festa e di condivisione, per grandi e piccini, che tengono insieme il valore del rito, la forza della tradizione e il desiderio di rinnovamento. Dal Comune di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

