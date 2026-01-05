Befana del Vigile carnevale e falò per festeggiare l' Epifania in centro a Verona
L'Epifania a Verona si celebra con eventi tradizionali come la Befana del Vigile, il carnevale e il falò. La città propone un calendario ricco di iniziative, tra musica, performance partecipative e momenti di aggregazione. Un’occasione per vivere la tradizione in modo semplice e condiviso, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e di rinnovamento.
La “Befana del Vigile”, musica, performance partecipative e tanti altri appuntamenti che animeranno la città in un grande momento di festa e di condivisione, per grandi e piccini, che tengono insieme il valore del rito, la forza della tradizione e il desiderio di rinnovamento. Dal Comune di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana
Leggi anche: Per l'Epifania a Verona si celebra la solidarietà: torna l'atteso appuntamento con la "Befana del Vigile"
«Io, vigile del fuoco e Befana, così volo dalla torre civica per la gioia di bimbi e adulti» - Latina è pronta ad assistere, con il naso all’insù, alla spettacolare discesa della Befana dalla torre civica del Comune di Latina fino all’Intendenza di Finanza. ilmessaggero.it
Umbria, arriva la Befana: si calerà dall’alto grazie ai Vigili del fuoco - Come da tradizione, Perugia, come molte altre città umbre, sarà animata da numerose iniziative in occasione dell'Epifania. lanazione.it
Pistoia, la Befana dei vigili del Fuoco si cala dal Campanile e arrivano i Re Magi - Quest'anno per la prima volta Gaspare, Baldassarre e Melchiorre sfileranno da piazza San Francesco alla Cattedrale. lanazione.it
Dalla Befana del Vigile all’arrivo dei Re Magi, fino alle grandi performance serali in piazza Bra: una giornata di riti, musica e partecipazione per salutare il passato e aprirsi al nuovo. #veronanetwork - facebook.com facebook
Ivrea, pomeriggio in piazza con la Befana del vigile x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.